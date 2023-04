40-Jähriger fuhr mit 2,10 Promille gegen Garagentor und Hauseck

Ein 40-Jähriger ist Sonntagabend in Puch bei Hallein im Tennengau mit seinem Pkw - ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein - zu seiner Ex-Partnerin gefahren, dabei fuhr er offenbar mehrmals bewusst gegen das geschlossene Garagentor und später beim Rückwärtsfahren auf ein Hauseck. Seine Ex-Freundin rief die Polizei, berichtete diese am Montag. Die Beamten verfolgten den Pkw-Lenker, der nicht auf Anhalteversuche reagierte, aber schließlich in einer Sackgasse gestoppt werden konnte.

Er habe zu seinen Eltern fahren wollen und deshalb die Anhalteversuche der Polizei ignoriert, sei seine Rechtfertigung gewesen. Gegen das Garagentor sei er gefahren, weil er von der Kupplung gerutscht sei. Ein Alkomattest ergab 2,10 Promille. Der Österreicher wird angezeigt und gegen ihn wurde Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Fehlender Reifen

In der Nacht auf Montag meldete eine Verkehrsteilnehmerin in Salzburg einen Pkw mit auffälliger Fahrweise samt Kennzeichen. Die Exekutive fand das Auto schwer beschädigt auf einem Parkplatz. Ein Reifen der Hinterachse war nur mehr zum Teil auf der Felge aufgezogen, ein Vorderrad fehlte komplett.

Der Fahrer, ein 39-jährige Chinese, gab zu, den Wagen gelenkt zu haben, verweigerte aber einen Alko-Test. Ihm wurde der Autoschlüssel abgenommen und er wird angezeigt.