38,3 Grad: Kärnten stellte im Juni neuen Bundesland-Hitzerekord auf

Das ergebe im Tiefland Österreichs den dritten Platz in der Reihe der wärmsten Juni-Monate der 259-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen den dritten Platz in der 175-jährigen Gebirgsmessreihe.

Die Juni-Monate der Jahre 2019 und 2003 bleiben somit weiterhin auf dem ersten bzw. zweiten Platz, im Tiefland, wie auch in den Bergen. Im Vergleich zur Klimaperiode 1961 bis 1990, die von der Klimaerwärmung noch nicht so stark beeinflusst war, lag der Juni 2025 im Tiefland um 4,8 Grad und auf den Bergen um 5,7 Grad über dem Mittel.

38,3 Grad: In Kärnten war's so heiß, wie noch nie im Juni

In Kärnten wurde am 26. Juni ein neuer Bundesland-Hitzerekord verzeichnet: In Feistritz ob Bleiburg wurden 38,3 Grad Celsius gemessen. Zuvor lag der Höchstwert bei 38 Grad, gemessen am 27. Juni 2019 in Hermagor und in Dellach/Drautal.