38 Grad: Manche mögen’s heiß

Bäder im Glück

Sind die Rundungen gut verpackt, präsentiert man sie am besten im Freibad. Beim momentanen Andrang ist auch sichergestellt, dass die Investition in einen Badeanzug sich ausgezahlt hat. Nach dem kalten Mai waren viele Bäder-Betreiber schon in Sorge gewesen, wie die Familie Dolezel, die das Neuwaldegger Bad in Wien betreibt. „Die derzeitige Hitzewelle gleicht die schlechten Zahlen aus dem diesmal so gar nicht wonnigen Monat wieder aus.“

Trinkwasser marsch!

Tony Curtis wurde angedichtet, dass er ganz gerne getrunken hat, aber eher selten zum gegriffen hat. Der Frauenschwarm wäre somit eher nicht als eines der prominenten Werbegesichter für den Mineralwasser-Primus Vöslauer geeignet gewesen. Die Erfrischung verkauft sich bei Temperaturen jenseits der 35 Grad aber ohnehin von selbst. „An heißen Hochsommertagen planen wir mit einer Verdoppelung des Absatzes. An Spitzentagen sind es 25.000 Hektoliter an normalen Tagen 8.000 bis 10.000 Hektoliter“, sagt Geschäftsführerin Birgit Aichinger.