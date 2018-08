38 Grad am Gericht: Juristen schlagen Alarm

38 Grad werden am Donnerstag, dem bisher heißesten Tag des Sommers, im Freien erwartet. Exakt diese 38 Grad wurden heuer aber schon gemessen – bei einem Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Die Rechtsanwaltskammer appelliert nun an die Richter, sie mögen bei diesen Temperaturen Verhandlungen abberaumen.

„Sauna-Prozesse“ werden Verhandlungen in Klagenfurt im Hochsommer genannt. 2017 hatten das Ministerium sowie das Oberlandesgericht Graz dem Landesgericht eine Klimatisierung der Verhandlungsräume in Aussicht gestellt. „Aus budgetären Gründen ist das nicht möglich“, heißt es auf

KURIER-Nachfrage. Eine unbefriedigende Antwort für Bernd Lutschounig, den Präsidenten des Landesgerichts. „Viele Büros und Verhandlungssäle sind exponiert nach Süden oder Westen gerichtet. Da helfen weder Rollläden, noch Ventilatoren“, betont er. Die Hitze sei unerträglich und unzumutbar.

Die Behörden haben dem Gericht geraten, mobile Klimageräte aufzustellen. „Wir haben erhoben, ob diese Möglichkeit besteht“, erklärt Manfred Herrnhofer, Sprecher des Landesgerichts. „Aber die Stromversorgung in dem alten Gemäuer ist dafür nicht ausgerichtet.“

Herrnhofer weiter: „Vor zwei Jahren ist ein Anwalt wegen der Hitze kollabiert, das wird wieder passieren. Wenn die Wiener Kollegen zu den Hypo-Prozessen nach Kärnten kommen, beklagen sie sich über die Bedingungen. Wir können nur sagen: Deponiert das in Wien!“