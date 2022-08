37-Jähriger zwang Frau in Spielberg zur Prostitution

Ein 37-jähriger Rumäne hat im steirischen Spielberg (Bezirk Murtal) eine 43-jährige Landsfrau zur Prostitution gezwungen. Die Frau konnte sich in einem Zimmer einsperren. Während der Mann die Tür aufzubrechen versuchte, verständigte sie Landsleute in Rumänien, die informierten die rumänische Polizei. Diese wiederum alarmierte die Kollegen in Österreich. Beamte aus dem Bezirk Murtal kamen der Frau zu Hilfe, der Gewalttäter wurde festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Festnahmen in Arbeiterunterkunft

Die Polizisten waren gegen 19.00 Uhr am vergangenen Samstag informiert worden, dass es zu einer Gewalttat in Spielberg gekommen sei: Rumänische Behörden hatten in der Landesleitzentrale (LLZ) der steirischen Polizei angerufen und gesagt, dass eine rumänische Frau in einer Wohnung in einer Arbeiterunterkunft festgehalten bzw. vergewaltigt werde.

Die Beamten nahmen den stark alkoholisierten 37-Jährigen noch in der Wohnung fest und brachten ihn auf eine Polizeiinspektion. Auch einen in der Wohnung anwesenden 53-jährigen Rumänen nahmen die Beamten vorerst in Gewahrsam, um den Sachverhalt ausreichend klären zu können. Ob der Mann ein potenzieller "Kunde" gewesen war, konnte noch nicht gesagt werden.

Frau wehrte sich

Wie die Ermittlungen ergaben, war die 43-Jährige erst vergangenen Donnerstag gemeinsam mit dem 37-jährigen Landsmann ins Murtal gekommen. Er wollte hier als Forstarbeiter arbeiten. Beide quartierten sich in der Arbeiterunterkunft ein. Offenbar dürfte der 37-Jährige bereits zuvor den Entschluss gefasst haben, seine Begleiterin zur Prostitution zu zwingen. Die Frau wehrte sich aber. Sie wurde in Sicherheit gebracht. Der bisher polizeilich nicht in Erscheinung getretene 37-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben auf freiem Fuß angezeigt.