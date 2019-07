36 Grad: Es wird wieder Sommer

Ein Sommer wie damals, also vor rund zwei Wochen, steht nun endlich wieder bevor. In den vergangenen Tagen hat das Wetter wohl eher keine Sommergefühle geweckt: Am Freitag wurden in ganz Österreich rund 21.000 Blitze gezählt und örtlich prasselten große Regenmengen von bis zu 37 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. „Auch der Sonntag steht noch im Zeichen von schaueranfälligem und etwas zu kühlem Wetter. Lokale Gewitter sind ebenfalls wieder einzuplanen“, sagt Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer.

Obwohl das für die meisten Menschen eher unerfreulich ist, kann man sich in Österreich noch glücklich schätzen. Im Teilen Europas wüteten die Unwetter so heftig, dass sogar Menschen ums Leben kamen, wie etwa in Griechenland. Heftige Hagelschauer und Gewitter beendeten dort eine Hitzewelle.