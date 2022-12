35-Jährige bei Verkehrsunfall in der Steiermark gestorben

Eine 35-jährige Frau ist Samstag früh bei einem Verkehrsunfall beim Verkehrsknoten Katsch an der Mur (Bezirk Murau) ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr die Frau aus dem Bezirk Murau gegen 2.30 Uhr mit einem Pkw auf der L 501 von Katsch an der Mur kommend in Fahrtrichtung Frojach und verlor vermutlich aufgrund glatter Fahrbahnverhältnisse die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie prallte gegen einen Leitpflock, verriss nach rechts und kam über eine Böschung von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich und blieb in einem Feld liegen. Die 35-Jährige, die den Angaben zufolge nicht angegurtet war, wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.