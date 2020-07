35 Grad am Freitag: Bisher heißester Tag des Jahres wartet

Mit sommerlich heißem Wetter starten nach den östlichen nun auch alle restlichen Bundesländer in die Ferien. Die Hitzepole werden am Freitag vor allem in Wien, Niederösterreich und Burgenland liegen, wo die 35-Grad-Marke weitestgehend geknackt werden wird.

Doch auch im Rest des Landes wird es flächendeckend heiß, wie Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale prognostiziert: "Die Temperaturen klettern erstmals in diesem Jahr in jedem Bundesland auf 30 Grad oder mehr". Bisher liegt der Hitze-Rekord im Jahr 2020 bei 32,9 Grad, die am 28. Juni in der Wiener Innenstadt gemessen wurden.

Dieser Rekord wird vermutlich am Freitag fallen.

Temperatursturz

Die Hitze bleibt uns aber nicht lange erhalten, denn am Samstag erreicht eine Kaltfront weite Teile des Landes. Die Front bringt kräftigen Regen und die Temperaturen pendeln sich zwischen 16 und 26 Grad ein.