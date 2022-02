32-jähriger Lenker prallte gegen Hotelmauer und verstarb

Bei einem Verkehrsunfall in Bezau im Bregenzerwald ist in der Nacht auf Sonntag ein 32 Jahre alter Pkw-Lenker ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und gegen die Mauer eines Hotels geprallt.

Der Mann war mit seinem Pkw gegen 3.00 Uhr innerorts unterwegs, in einer langgezogenen Rechtskurve habe er offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, so die Polizei. Der Verunglückte wurde von Passanten und einem vor Ort befindlichen First-Responder aus dem Fahrzeug geborgen und bis zum Eintreffen des Notarztteams reanimiert. Anschließend wurde der 32-Jährige Mann in den Schockraum des Landeskrankenhauses Bregenz verbracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.