31-Jähriger in Tirol von 300 Kilo schweren Trafokasten getroffen

Ein 31-Jähriger ist Dienstagnachmittag in Haiming im Tiroler Bezirk Imst bei Arbeiten an einem Trafokasten von ebendiesem am Oberschenkel getroffen und verletzt worden. Der Mann hatte einen neuen Trafo in den in einer Hanglage postierten, frei stehenden, rund 300 Kilo schweren Kasten einbauen wollen. Dabei kam dieser aus dem Gleichgewicht, kippte um und traf den Angestellten am Oberschenkel.

Der 31-Jährige wurde durch Sanitäter der Rettung Imst erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen, teilte die Polizei mit. Der 31-Jährige hatte die Arbeiten gemeinsam mit einem Kollegen durchgeführt.