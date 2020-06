30 Prozent mehr Lohn – Ärzte rücken keinen Millimeter ab

"Wir werden diesen Entwurf prüfen. Allerdings erscheinen uns die Sprünge in den obersten Gehaltskategorien zu groß und in den unteren zu gering. Das müssen wir unseren Bedürfnissen anpassen", betont Kaiser. Eine Gehaltserhöhung um 30 Prozent ist für Kaiser in Kärnten allerdings undenkbar: "Man kann nicht bewusst mit Forderungen in Verhandlungen gehen, die unerfüllbar sind."

Ärztekammerpräsident Josef Huber sieht genau in dieser Frage allerdings keinerlei Verhandlungsspielraum. "Wir sind bewusst mit der Untergrenze in die Verhandlung gegangen. Die 30 Prozent sind unverrückbar", sagt er und droht mit 48-Stunden-Dienst nach Vorschrift ab 1. Jänner. Huber zeigt sich nur bei der Umsetzung der Lohnerhöhung kompromissbereit: "Die muss nicht zwingend mit 1. Jänner erfolgen, es kann auch schrittweise passieren.

Die Demonstration am 13. November, bei der die Mediziner von der Ärztekammer zur Landesregierung pilgern wollen, sieht Huber nicht als "Streik". "Die Demo wird um 16 Uhr stattfinden – außerhalb der Dienstzeit." Einen prominenten Mitstreiter haben die Ärzte gefunden: Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider ( FP) will sie begleiten.