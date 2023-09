30 Jahre wegen Vergewaltigung in Haft: Mann in Wien wollte erneut vergewaltigen

Die Anklage legte ihm am Wiener Landesgericht versuchte Vergewaltigung zur Last. Der Mann war am 22. Juni 2023 in seiner Wohnung über eine 19-Jährige hergefallen, die sich auf ein von ihm geschaltetes Inserat als Hunde-Sitterin beworben hatte. Es sei "absolut keine Triebtat" gewesen, erklärte der gebürtige Tiroler einem Schöffensenat (Vorsitz: Christoph Bauer): "Ich wollte mit ihr Zärtlichkeiten austauschen, aber keinen Sex."

Mann zückte Messer

Wie die 19-Jährige in weiterer Folge als Zeugin schilderte, hatte der Mann, nachdem sie auf einer Bettcouch Platz genommen und sich mit ihm unterhalten hatte, plötzlich ein Messer gezückt, beugte sich damit über sie, fixierte sie mit einem Unterarm und forderte sie auf sich auszuziehen.