30-Jähriger stürzte in Tiroler Kletterhalle aus zehn Metern Höhe ab

Ein 30-jähriger Ungar ist am Donnerstagabend beim Klettern in einer Halle im Ortsteil Gurgl der Gemeinde Sölden im Tiroler Ötztal schwer am Rücken verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei eine Kletterroute im Schwierigkeitsgrad 4c durchstiegen. Dabei vergaß er offenbar, sich zu sichern und stürzte beim Abklettern aus zehn Metern Höhe zu Boden. Nach der Erstversorgung wurde der Ungar mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.

Der 30-Jährige war mit fünf weiteren Personen in der Halle geklettert. Die besagte Kletterroute war er nach Angaben der Exekutive zuvor schon mehrmals durchstiegen.