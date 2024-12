30-Jähriger in Oberösterreich von Baum erschlagen

Der 30-jährige Forstarbeiter wollte am Dienstag in einem Waldstück in Kefermarkt (Bezirk Freistadt) eine Eiche mit circa 70 Zentimeter Stammdurchmesser mit einer Motorsäge fällen. Der Stamm war noch nicht vollständig durchgesägt, als sich der gesamte Baum plötzlich drehte, seitlich hochschnellte und mit voller Wucht auf den 30-Jährigen stürzte.

Der Mann aus Hagenberg (Bezirk Freistadt) kam unter dem Baumstamm zu liegen und wurde eingeklemmt. Ein Arbeitskollege, ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt, der 49-jährige Grundstücksbesitzer sowie dessen 71-jähriger Vater bemerkten den Unfall und leisteten sofort Erste Hilfe. Sie befreiten den 30-Jährigen unter dem Stamm und setzten den Rettungsnotruf ab.

Notarzt und Sanitäter führten bei dem Schwerstverletzten noch Erste Hilfemaßnahmen durch und versuchten, ihn zu reanimieren, allerdings erfolglos. Der 30-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen