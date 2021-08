29-jähriger Slowake in Hall in Tirol abgängig

In Hall in Tirol ist seit vergangenem Donnerstag ein 29-jähriger Slowake abgängig. Der Mann hatte an dem Tag gegen 17.00 Uhr einen letzten Kontakt mit einer Angehörigen. Ein Unfall wird befürchtet, hieß es von der Polizei. Der Slowake wurde als 1,70 Meter groß, 80 Kilo schwer, mit schlanker Statur, Vollbart und Glatze beschrieben.