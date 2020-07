28-Jähriger liefert sich Verfolgung mit Polizei und landet im Bachbett

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat für einen 28-jährigen Steirer am Sonntag gegen 2.00 Uhr in einem Bachbett geendet. Laut Polizei drückte er aufs Gaspedal, als er in Weiz in eine Verkehrskontrolle geriet. Er missachtete zahlreiche Verkehrsbeschränkungen, bevor er die Kontrolle verlor, das Auto die Leitschiene durchbrach und in den Weizbach stürzte.

Der Lenker befreite sich selbst aus dem Fahrzeug, sein 21-jähriger Beifahrer flüchtete kurz, kehrte aber wieder zurück. Weil er verletzt war, brachte ihn das Rote Kreuz ins örtliche Spital. Der Lenker war leicht alkoholisiert, ergab ein Test.