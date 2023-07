28-jährige Salzburgerin starb bei Alpinunfall

Eine 28 Jahre alte Bergwanderin aus Salzburg verunglückte am Samstag bei einem Alpinunfall im Bereich der Torkarspitze in den Karnischen Alpen tödlich. Sie dürfte laut Polizei am frühen Nachmittag beim Abstieg in Richtung Hochweißensteinhaus vom markierten Wanderweg abgekommen sein.