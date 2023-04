27-Jähriger starb bei Brand in Kleinbus in der Steiermark

Ein 27-jähriger Mann aus dem Burgenland ist am Samstag bei einem Brand in einem Kleinbus in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ums Leben gekommen. Der Bus war in einem Fischercamp abgestellt, der 27-Jährige hatte in dem Fahrzeug geschlafen.

Das Feuer dürfte bei einer mobilen, mit Gas betriebenen Heizung ausgebrochen sein, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.