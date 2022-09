27-Jähriger mit beschädigtem Auto in Tirol unterwegs: Zuvor fünf Meter abgestürzt

Am Sonntag konnte die Tiroler Polizei in den frühen Morgenstunden auf der Achenseestraße einen 27-jährigen deutschen Fahrzeuglenker anhalten, dessen Fahrzeug stark beschädigt und nur mehr auf Felgen unterwegs war. Ein Alkomat-Test ergab einen Wert von 1,8 Promille, weshalb dem Mann der Führerschein abgenommen wurde. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde vom ÖAMTC abgeschleppt. Weshalb das Fahrzeug so beschädigt war, war vorerst unklar.

Weitere Ermittlungen haben laut Polizeiaussendung nun aber ergeben, dass der Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Zillertal- Bundesstraße B 169 in Mayrhofen taleinwärts unterwegs gewesen sein soll. Fahrzeugspuren auf der Fahrbahn würden außerdem nahelegen, dass der Lenker dort mit dem Vorderreifen einen Verkehrsleitpflock touchiert haben soll.

In Folge soll das Fahrzeug ins Schleudern geraten, einen Maschendrahtzaun durchstoßen haben und anschließend rund fünf Meter über eine Betonmauer gefallen sein. Im eingefriedeten Bereich eines Stromspannwerks soll das Fahrzeug dann zum Stillstand gekommen sein, berichtet die Polizei.

Kennzeichen im Umspannwerk verloren

Dabei soll der Maschendrahtzaun mit Eisensäulen auf einer Länge von zirka 20 Metern beschädigt worden sein. An der Unfallstelle in Mayrhofen seien dann beide Kennzeichentafeln zurückgeblieben. Der Lenker sei durch den Unfall offensichtlich nicht verletzt worden, so die Polizei.

Nach der Landung soll der Lenker im Areal des Umspannwerkes in Richtung Ausfahrt gefahren und das versperrte Eingangstor von innen aufgebrochen haben - wodurch auch dieses beschädigt worden sein soll. Mit dem beschädigten Fahrzeug für der Lenker dann talauswärts. Einem Beamten der Landesverkehrsabteilung Tirol, der sich privat auf dem Weg in den Dienst befand, sei das stark beschädigte Fahrzeug aufgefallen. Sofort habe der Beamte Unterstützung angefordert und das Fahrzeug in Richtung Achensee verfolgt, bis die Beamten eingetroffen sind, berichtet die Polizei.