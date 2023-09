Tausende Harley-Fans aus ganz Europa sind bereits in Kärnten eingetroffen - um die 70.000 werden insgesamt erwartet. Das Treffen beginnt, heute, Dienstag, mit der Eröffnung des Harley Villages in Faak am See und dauert bis Sonntag, 10. September dauert. Das unter dem Motto „Back to the roads“ laufende diesjährige Treffen findet seinen Höhepunkt mit der Harley-Parade am Samstag, dem 09. September.