24.000 Euro für manipuliertes Spiel

Neben materiellen Entschädigungen für verlorene Spiele schrecken manche Vereine auch nicht davor zurück, viel Geld in die Hand zu nehmen. So soll vor einigen Jahren ein Verein aus der Landesliga in Niederösterreich an seinen Gegner eine niedrige fünfstellige Summe bezahlt haben, um dank Sieg plus passender Tordifferenz aufsteigen zu können.