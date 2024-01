24-Jähriger soll zwei Raubüberfälle in Graz verübt haben

Ein 24-Jähriger ist am 31. Dezember festgenommen worden, weil er kurz zuvor einen Mann in der Nähe des Bahnhofs in Graz überfallen und beraubt haben soll. Nun stellten die Ermittler fest, dass derselbe Verdächtige auch einen zweiten Überfall - diesmal in einem Stiegenhaus - begangen haben dürfte.

➤ Mehr lesen: Nach Brand in Grazer Lokal: Zwei Verletzte aus Spital entlassen

Der mutmaßliche Täter war teilweise geständig, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Russe wurde festgenommen, nachdem er einen 38-jährigen Mann überfallen und ihm sein Geld geraubt haben soll.

Die Ermittler fanden heraus, dass der 24-Jährige bereits zuvor einen ähnlichen Überfall im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses verübt haben dürfte. Hierbei war das Opfer ein 52-jähriger Mann, dem er einen niedrigen dreistelligen Betrag raubte. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.