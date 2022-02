24-Jähriger bei Absturz in Tirol ums Leben gekommen

In der Nacht auf Samstag hat sich in Längenfeld (Bez. Imst) ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 24 Jahre alter Einheimischer hatte sich von einer Rodelgruppe getrennt und wollte zu Fuß ins Tal. Dabei kam er vom Weg ab und stürzte in ein Bachbett.

Die Gruppe rodelte nach Polizeiangaben gegen 2.00 Uhr von der Sulztalalm Richtung Gries, wobei sich immer zwei Personen eine Rodel teilten. Während der Fahrt wollte der 24-Jährige den Weg alleine fortsetzen und vereinbarte mit seinem Rodelpartner einen Treffpunkt. Als er dort nicht ankam, suchten seine Freunde zunächst erfolglos nach ihm und setzten schließlich einen Notruf ab.

Der junge Mann wurde später leblos in einem Bachbett liegend ausgemacht und von der Bergrettung geborgen. Wie die Spurenlage ergab, dürfte er in der Dunkelheit schon nach wenigen Metern von einem Fußsteig abgekommen und in unwegsames Gelände geraten sein. An einem senkrechten Felsabbruch stürzte er schließlich 15 Meter tief ab und erlitt tödliche Verletzungen.