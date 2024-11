Am Heiligen Abend essen die Österreicher am liebsten Süßes

Beim Essen scheinen die Österreicher am 24. Dezember mit einer Tradition immer öfter zu brechen. Denn bei der der Frage, was am Heiligen Abend auf den Tisch kommt, antwortete knapp ein Viertel der Befragten: eine Süßspeise. Erst auf Platz zwei kommen mit 16 Prozent die Bratwürstel. Am unbeliebtesten sind Braten (neun Prozent) oder Wild (fünf Prozent). 2015 zogen gerade einmal sechs Prozent die süße einer salzigen Hauptspeise vor, so das Ergebnis einer Umfrage von IMAS.

Ob die Weihnachtszeit für sie stressig oder eher besinnlich ist, darüber waren die Österreicher geteilter Ansicht. So empfinden 46 Prozent die Tage rund um den Heiligen Abend als durchaus anstrengend, 53 Prozent dagegen nicht.