21-jähriger Kärntner starb bei nächtlichem Quad-Unfall

Verwandte suchten nach 21-Jährigem in der Nacht

Der 21-Jährige war mit dem Quad gegen 21.40 Uhr von seinem landwirtschaftlichen Anwesen im Bezirk Völkermarkt in Richtung eines am Drau-Ufer gelegenen Fischerplatzes gefahren. Kurz vor 2.00 Uhr bemerkte sein 16-jähriger Cousin, der in einem Zelt am Fischerplatz geschlafen hatte, dass der junge Mann noch immer nicht zu ihm zurückgekehrt war. Er ging ihn zusammen mit anderen Verwandten suchen.