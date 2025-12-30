31.037 Fundstücke im ÖBB-Zug: von Drohne bis Gebiss

31.037 vergessene oder verlorene Gegenstände sind heuer in ÖBB-Zügen von jemandem gefunden und abgegeben worden. Das sind durchschnittlich 85 Stück pro Tag, ein Jahr zuvor waren es täglich 84 gewesen, gaben die Bundesbahnen am Dienstag bekannt.

Am häufigsten wird Gepäck liegen gelassen. 2025 waren aber auch wieder Kuriositäten wie eine Drohne und mehrere Gebisse unter den Fundstücken. 38 Prozent der Gegenstände wurden an die Eigentümerinnen und Eigentümer retourniert.

Die sieben Lost & Found-Büros sind für viele Fahrgäste oft die Retter in der Not, wenn Handy, Schlüssel oder Bankomatkarten verloren gehen. Ehrliche Finderinnen und Finder können diese Gegenstände aber auch bei ÖBB-Mitarbeitern abgeben. Was aus Lost & Found-Stellen nicht abgeholt wird, wird wie vorgeschrieben an öffentliche Stellen wie Fundbüros übergeben.