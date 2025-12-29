Wie sich unser Alltag in Wien 2025 in Zahlen darstellen lässt

Im Jahr 2023 war es so weit: Wien knackte die Zwei-Millionen-Einwohner-Marke. Und Wien wächst weiter: Mit Stichtag 1. Jänner 2025 lebten 2.028.290 Menschen in der österreichischen Hauptstadt.

Doch in der Stadt leben auch Tausende Hunde, Hunderte Schweine und Ziegen - und sogar mehr als 22 Fledermausarten. Wussten Sie außerdem, dass in Wien sehr viel Gemüse angebaut wird?

Die Landesstatistik Wien (MA23) hat wissenswerte Daten zu 2025 in der Broschüre „Wien in Zahlen“ gebündelt. Im Folgenden finden Sie einen Einblick in die interessantesten Eckdaten.