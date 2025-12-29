Wie sich unser Alltag in Wien 2025 in Zahlen darstellen lässt
Im Jahr 2023 war es so weit: Wien knackte die Zwei-Millionen-Einwohner-Marke. Und Wien wächst weiter: Mit Stichtag 1. Jänner 2025 lebten 2.028.290 Menschen in der österreichischen Hauptstadt.
Doch in der Stadt leben auch Tausende Hunde, Hunderte Schweine und Ziegen - und sogar mehr als 22 Fledermausarten. Wussten Sie außerdem, dass in Wien sehr viel Gemüse angebaut wird?
Die Landesstatistik Wien (MA23) hat wissenswerte Daten zu 2025 in der Broschüre „Wien in Zahlen“ gebündelt. Im Folgenden finden Sie einen Einblick in die interessantesten Eckdaten.
Einen Großteil der Wege legen die Menschen in Wien übrigens mit den Öffis oder zu Fuß zurück. Der Autoverkehr hingegen geht zurück.
Was wohl vielen Stadtbewohnern nicht bewusst ist: Wien hat einen respektablen Anteil an der Gemüseproduktion in ganz Österreich. So kommt etwa ein Großteil der Gurken sowie der Melanzani, die im ganzen Land verspeist werden, aus der Hauptstadt.
Auch die Kultur hat in Wien traditionell einen hohen Stellenwert. Die MA23 hat auch erhoben, wie viele Menschen zuletzt das Theater, die Oper oder ein Kino besuchten.
Beim Tourismus wiederum sieht man, dass Wien vor allem bei Deutschen ein beliebtes Reiseziel ist. Aber auch aus den USA, Kanada und Asien gibt es immer mehr Touristen, die nach Wien kommen.
Wer noch mehr über das Leben der Wiener in Zahlen wissen möchte: Verfügbar ist das Heft in der Stadtinformation im Rathaus, die kostenlose Bestellmöglichkeit sowie die digitale Version findet man auf wien.gv.at/statistik.
