Wie sich unser Alltag in Wien 2025 in Zahlen darstellen lässt

Eine Menschenmenge in Wien.
Die Landesstatistik Wien veröffentlichte ihre neueste Broschüre „Wien in Zahlen 2025“. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten.
Von Johanna Kreid und Christa Breineder
29.12.25, 06:00
Im Jahr 2023 war es so weit: Wien knackte die Zwei-Millionen-Einwohner-Marke. Und Wien wächst weiter: Mit Stichtag 1. Jänner 2025 lebten 2.028.290 Menschen in der österreichischen Hauptstadt. 

Doch in der Stadt leben auch Tausende Hunde, Hunderte Schweine und Ziegen - und sogar mehr als 22 Fledermausarten. Wussten Sie außerdem, dass in Wien sehr viel Gemüse angebaut wird?

Die Landesstatistik Wien (MA23) hat wissenswerte Daten zu 2025 in der Broschüre „Wien in Zahlen“ gebündelt. Im Folgenden finden Sie einen Einblick in die interessantesten Eckdaten. 

Die Grafik zeigt Einwohnerzahl und Altersstruktur der Bewohner Wiens.

Einen Großteil der Wege legen die Menschen in Wien übrigens mit den Öffis oder zu Fuß zurück. Der Autoverkehr hingegen geht zurück.

Diese Grafik zeigt, wie sich die Wiener in der Stadt fortbewegen.

Was wohl vielen Stadtbewohnern nicht bewusst ist: Wien hat einen respektablen Anteil an der Gemüseproduktion in ganz Österreich. So kommt etwa ein Großteil der Gurken sowie der Melanzani, die im ganzen Land verspeist werden, aus der Hauptstadt.

Diese Grafik zeigt, wie viele Tiere in Wien leben und welches Gemüse angebaut wird.

Auch die Kultur hat in Wien traditionell einen hohen Stellenwert. Die MA23 hat auch erhoben, wie viele Menschen zuletzt das Theater, die Oper oder ein Kino besuchten.

Beim Tourismus wiederum sieht man, dass Wien vor allem bei Deutschen ein beliebtes Reiseziel ist. Aber auch aus den USA, Kanada und Asien gibt es immer mehr Touristen, die nach Wien kommen.

Diese Grafik zeigt, welche Kulturangebote die Menschen in Wien konsumieren.

Wer noch mehr über das Leben der Wiener in Zahlen wissen möchte: Verfügbar ist das Heft in der Stadtinformation im Rathaus, die kostenlose Bestellmöglichkeit sowie die digitale Version findet man auf wien.gv.at/statistik.

