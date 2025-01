48 Fußgängerinnen und Fußgänger sind im Vorjahr in Österreich bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, um vier weniger als im Jahr 2023. Das berichtete die Mobilitätsorganisation VCÖ unter Hinweis auf die Zahlen des Innenministeriums (BMI). Die mit Abstand größte Opfergruppe waren Seniorinnen und Senioren. Zwei Drittel der Todesopfer gehörten der Generation 65 plus an und drei Viertel der tödlichen Fußgängerunfälle passierten im Ortsgebiet, hieß in einer Aussendung.

Der VCÖ fordert österreichweit verstärkte Maßnahmen für ein seniorengerechtes und fehlertolerantes Verkehrssystem mit mehr Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30 statt 50 im Ortsgebiet. Die Zahl der Fußgängerinnen und Fußgänger, die bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind, ist im Vorjahr zurückgegangen, sei aber mit 48 weiterhin hoch.