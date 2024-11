Neuer Höchststand: 2024 gab es bereits 38 Tote durch Forstunfälle

Die Zahl der tödlichen Forstunfälle hat in Österreich erneut einen Höchststand erreicht. Noch vor Ablauf des Jahres verloren 38 Personen bei Waldarbeiten ihr Leben, das berichtete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Mittwoch in einer Aussendung.

"Tödliche Unfälle ereignen sich typischerweise in Situationen, in denen Bäume beim Fällen oder bei Aufräumarbeiten unerwartet kippen oder sich verkeilen", sagte Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Fachbereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV. Aber auch Arbeiten mit schweren Maschinen können zu tödlichen Fallen werden, etwa, wenn ein Traktor in unwegsamem Gelände kippt. "Forstarbeiter, aber insbesondere auch Privatpersonen müssen besser über die Risiken aufgeklärt werden, und es sollte auf das Tragen geeigneter Schutzausrüstung geachtet werden", so Trauner-Karner.