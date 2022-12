2023 ist bald da: Wie Österreich das neue Jahr feiert

Nach zweijähriger Corona-Pause darf zum Jahreswechsel 2022/23 wieder Party gemacht werden - wie früher mit Silvesterpfad(en), Silvesterläufen und zum Teil auch mit Feuerwerk.

Österreichs größte Silvesterfeier - der Silvesterpfad in Wien - wurde am Samstag um 14 Uhr eröffnet: Die Veranstaltung, die üblicherweise von Hunderttausenden internationalen Gästen besucht wird, hat volles Programm bis 2 Uhr früh.

Neues Ampelsystem

Nachdem Samstagvormittag letzte Kontrollen, Soundchecks der Musiker und abschließende Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen wurden, durfte die Partystimmung losgehen. Ein Ampel- und elektronisches Informationssystem soll vor Gedränge schützen: Der Silvesterpfad ist etwa eineinhalb Kilometer lang: Sechs Bühnen wurden aufgestellt; und zwar auf der Freyung, am Hof, am Graben, am Stephansplatz, in der Kärntner Straße und am Neuen Markt.