2018 wird teuerstes Unwetterjahr

Der bisher heißeste Tag dieses Jahres ging so zu Ende, wie es Meteorologen vorausgesagt hatten: Starkregen, Gewitter, Hagel und Sturm kühlten Donnerstagabend den offiziellen Sommerbeginn nicht nur markant ab, sondern forderte erneut Hunderte Feuerwehrleute.

Stark betroffen war wieder einmal die Steiermark, hier gab es 100 Einsätze: Binnen Minuten fielen in Teilen von Weiz und Hartberg-Fürstenfeld bis zu 53 Liter Regen pro Quadratmeter, Sturm fegte mit Spitzengeschwindigkeiten von 80 km/h durch die Oststeiermark.

Das hatte Folgen. In Gnas stürzte ein Baum direkt auf die Motorhaube eines Pkw. Die vier Insassen, 17 bis 32 Jahr alt, erlitten einen gehörigen Schreck, wurden aber zum Glück nur leicht verletzt. In derselben Gemeinde fällt das Baden im Freibad vorerst aus: Zwei Millionen Liter Wasser müssen abgepumpt und ersetzt werden nach dem Unwetter war das Becken verschlammt. In den Bezirken Murtal, Weiz und Graz-Umgebung müssen wieder zahlreiche Hänge abgesichert werden, die zu rutschen drohen.