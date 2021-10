20-Jähriger starb in Oberösterreich bei Zusammenstoß mit Lkw

Bei einem Verkehrsunfall in Micheldorf im Bezirk Kirchdorf ist am Samstag in der Früh ein 20-jähriger Oberösterreicher so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Pkw-Lenker war mit seinem Wagen gegen 3.40 Uhr auf der Pyhrnpassbundesstraße B138 in Richtung Kirchdorf ungebremst gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt.

Das Auto wurde bei dem Unfall in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des jungen Lenkers feststellen. Der Fahrer des Lkw, ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden, wurde verletzt ins Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert, teilte die Polizei mit.