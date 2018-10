20-Jährige in Zell am See getötet: Täter flüchtig

Eine 20-jährige Pinzgauerin ist am Samstagabend in einem Mehrparteienhaus in der Einödsiedlung in Zell am See angeschossen und getötet worden. "Der Täter ist noch flüchtig", sagte Polizeisprecherin Verena Rainer.

"Ein Bewohner des Hauses hat sich um 21.30 Uhr bei der Polizei gemeldet. Er hatte zuerst Hilfeschreie gehört. Dann hat er die 20-Jährige im Stiegenhaus, blutüberströmt und mit Schüssen im Körper gefunden", sagt Rainer. Die Cobra, das Landeskriminalamt und Polizeihundeführer durchsuchten das Wohnhaus nach dem Täter - bisher erfolglos.

"Die Fahndungsmaßnahmen werden jetzt auf Pinzgau und das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet. Natürlich konzentriert man sich aber vorerst auf die Nähe vom Tatort und das Umfeld der 20-Jährigen", fährt Rainer fort. Die Polizei befragte die Nachbarn und die Familie der Toten. Hintergründe zur Tat gibt es derzeit noch nicht. Auch die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Am Tatort wurden aber Patronenhülsen und Projektile sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Leiche angeordnet.

Sobald wir mehr Informationen haben, vermelden wir diese sofort.