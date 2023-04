19-Jähriger überschlug sich in Vorarlberg mehrmals mit seinem Auto

Ein 19-Jähriger hat sich in der Nacht auf Samstag in Nenzing (Bezirk Bludenz) bei einem Verkehrsunfall mehrmals mit seinem Pkw überschlagen. Gegen 4.45 Uhr war er mit einem nicht zugelassenen Auto auf der Bundesstraße in Richtung Bludenz gefahren, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen, der 19-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizei schwer verletzt.

Ob der Unfalllenker durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt war, konnte am Unfallort nicht festgestellt werden, hieß es. Die Straße wurde in beide Fahrtrichtungen für zwei Stunden komplett gesperrt, zahlreiche Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle.