181 neue Coronavirus-Fälle in Österreich

Von Samstag auf Sonntag wurden in Österreich 181 neue Fälle registriert. 204 Menschen gelten wieder als genesen. Aktuell zählt man 3.363 positiv auf das Coronavirus getestete Personen.

Bisher gab es in Österreich 27.166 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. August 2020, 10.00 Uhr) sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Corona-Virus gestorben und 23.070 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 144 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 30 der Erkrankten auf Intensivstationen.