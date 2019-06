18 Feuerwehren bei Waldbrand in Kärnten im Einsatz

18 Feuerwehren sind am Freitagnachmittag bei einem Waldbrand im Gemeindegebiet von Zell (Bezirk Klagenfurt-Land) im Einsatz gestanden. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) auf APA-Anfrage mitteilte, stehen etwa drei Hektar Wald in Brand, das Feuer breitete sich am Nachmittag noch immer aus.