17-Jähriger in Tirol durch herabfallenden Holzbalken schwer verletzt

Ein 17-Jähriger ist Montagfrüh bei einem Arbeitsunfall in Kaltenbach im Tiroler Zillertal schwer verletzt worden. Der Jugendliche wollte laut Polizei die Plastikverpackung eines auf einem Gabelstapler befindlichen Holzbalken entfernen, als sich der eine Tonne schwere Balken aus unbekannter Ursache in Bewegung setzte und aus einem Meter Höhe auf das linke Bein bzw. Fußgelenk des Arbeiters fiel.

Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen werde ein Bericht an die Staatsanwaltschaft erstattet, hieß es. Der 17-Jährige hatte zuvor noch vergeblich versucht, den Balken am Stapler zu halten. Der Gabelstapler wurde von einem 50-Jährigen bedient und war mit vier Holzbalken beladen.