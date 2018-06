1600 Polizisten und Soldaten im Sondereinsatz für Putin

Bei Putins anschließendem Besuch in der Wirtschaftskammer-Zentrale in der Wiedner Hauptstraße kommen die Sicherheitsleute ohne Sperrzone aus. Die nächste folgt erst ab 17.30 Uhr rund um das Kunsthistorische Museum, wo der russische Präsident an einer Ausstellungseröffnung teilnehmen wird. Die Polizei warnt Autofahrer, dass es im innerstädtischen Bereich ab dem Nachmittag und am Abend zu Behinderungen kommen kann. Der Ring und die Zweierlinie sollten gemieden werden.

Auch Demonstrationen wurden angekündigt. Eine ist pro und eine kontra Putins Staatsbesuch, wobei die Gegner des Präsidenten mit 100 Personen, seinen 15 angemeldeten Fans zahlenmäßig überlegen sind. Sollte einer der Demonstranten – ob aus Protest oder aus Begeisterung – die Sperrzone missachten, muss er mit einer Geldstrafe von 360 Euro oder zwei Wochen Gefängnis rechnen.