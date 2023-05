16-Jähriger bei Motorradunfall in Kärnten schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag in Stranach in der Kärntner Gemeinde Hüttenberg bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Verletzungen am Unterschenkel

Der Polizei zufolge kam der Jugendliche auf der regennassen Fahrbahn der L 91 in einer Rechtskurve ins Rutschen und schlitterte mit dem Motorrad in die linke Leitschiene. Dabei verletzte er sich am rechten Unterschenkel schwer.