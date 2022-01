16-Jährige geriet in Tirol mit Pkw in Gegenverkehr - Vier Verletzte

Eine 16-Jährige hat am Samstagnachmittag auf der B172 im Tiroler Kössen (Bezirk Kitzbühel) bei winterlichen Verhältnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Wie die Polizei berichtete, geriet der Pkw ins Schleudern und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, an dessen Steuer ein 54-Jähriger saß. Er und sein 16-jähriger Beifahrer wurde - wie auch die Unfalllenkerin und ihr 45-jähriger Beifahrer, verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.