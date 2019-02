150.000 Euro Geldstrafe für Steuerberater wegen Hinterziehung

Ein Steuerberater ist am Donnerstag bei einem Prozess in Salzburg wegen Abgabenhinterziehung zu einer teilbedingten Geldstrafe von 150.000 Euro verurteilt worden. Das ehemalige Vorstandsmitglied einer Privatstiftung mit Sitz in Salzburg soll laut Anklage rund 770.000 Euro an Kapitalertragssteuer, welche die Stiftung an die Finanz abführen hätte sollen, nicht rechtzeitig angemeldet haben.

Stiftungszuwendungen

Die Staatsanwaltschaft hatte die Jahre 2008, 2010 und 2011 ins Auge gefasst. In diesen Jahren seien Zuwendungen von der Stiftung in Höhe von 121.000 Euro, 265.000 Euro und mehr als 300.000 Euro an den Stifter und Zugehörige geflossen, ohne dass eine finanzielle Gegenleistung etwa im Form eines Darlehensvertrages oder einer Rückzahlungsvereinbarung erfolgt sei. Binnen einer Woche wären diese Zuflüsse der Kapitalertragssteuer zu unterziehen gewesen.