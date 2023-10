14 Kilometer Stau auf A2 in der Steiermark nach Unfall mit drei Lkw

Ein Unfall mit drei beteiligten Lkw hat Montagfr├╝h auf der S├╝dautobahn (A2) zu einem rund 14 Kilometer langen Stau und einem weiteren Unfall am Stauende gef├╝hrt. Laut ersten Informationen des ├ľAMTC wurden keine Fahrzeuginsassen verletzt.

Der Unfall war in den Morgenstunden auf H├Âhe La├čnitzh├Âhe in Fahrtrichtung Graz passiert. Der Kolonne reichte am Vormittag bis Gleisdorf-S├╝d zur├╝ck, und auch auf den Stra├čen in und um Gleisdorf staute es sich.