14-jähriger Syrer in Bergnot war nicht allein in Kärnten unterwegs

Ein 14-jähriger syrischer Flüchtling, der am Sonntag beim Versuch, über die verschneiten Karawanken zu Fuß nach Österreich einzureisen, beinahe erfroren wäre, war offenbar mit zwei weiteren, älteren Syrern unterwegs. Die beiden Männer wurden bereits am Sonntag in der Früh im Tal in St. Jakob im Rosental aufgegriffen, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

Wie es dazu kam, dass der Jugendliche allein am Berg zurückblieb, war zunächst unklar. Er wollte dazu laut Polizei keine Aussagen machen. In einer ersten Befragung gab der 14-Jährige an, sie seien mit dem Zug bis Jesenice gefahren und hätten sich dann zu Fuß auf den Weg gemacht, um über die Grüne Grenze nach Österreich zu gelangen.

Ein Wanderer hatte am Sonntag die Hilferufe des bereits stark unterkühlten Jugendlichen gehört. Nachdem er Alarm geschlagen hatte, wurde der 14-Jährige von der Bergrettung geborgen und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Sein Zustand sei stabil, er werde intensivmedizinisch betreut, hieß es am Mittwoch.