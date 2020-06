14-Jähriger bedrohte Lehrer mit Tod – Clique ist amtsbekannt

Konkret war der 14-Jährige in der Heilstättenschule im Klinikum Klagenfurt untergebracht. In diese Einrichtung werden Schüler überwiesen, bei denen sämtliche sonderpädagogische Maßnahmen in Regelschulen gescheitert sind. "Versuche, ihn in den Schulbetrieb zu integrieren waren erfolglos. Und nach dieser Drohung musste ich eine vierwöchige Suspendierung aussprechen", sagt Johanna Kunovjanek, Pflichtschulinspektorin in Klagenfurt. Sie betont, dass der fragliche Schüler bereits in der Vergangenheit durch Beschimpfungen von Lehrern aufgefallen ist.