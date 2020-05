129 Tage Haft für Parksünder

Für die Politik wäre die Einführung des Sozialdienstes bei Verwaltungsstrafen (von Schnellfahren bis Missachtung der Sperrstunde) "nur einen Strich auf dem Papier entfernt", wie ein Insider aus dem Bundeskanzleramt erklärt. Das Problem liegt laut dem Experten bei den Bezirkshauptmannschaften. Diesen obliegen nämlich die Verwaltungsstrafen. Die Vermittlung der Sozialdienstleistungen würde zu viel Aufwand verursachen, weil es keine Organisationen gibt, die die Menschen an die Arbeitsstellen vermitteln.

Dieses Argument lässt Dorit Bruckdorfer von Neustart nicht gelten: "Wir vermitteln in ganz Österreich über 1000 Möglichkeiten, soziale Arbeit zu leisten. Die Infrastruktur um auch Verwaltungshäftlinge zu betreuen, wäre also vorhanden." Der Verein Neustart macht Resozialisierungshilfe für Straftäter und setzt sich seit Jahren gegen das System der Ersatzfreiheitsstrafen ein. Scheitern würde es laut der Expertin im Moment nur an der Kapazität des Vereins.

Eine Gesetzesänderung könnte Abhilfe schaffen. Einige zusätzliche Arbeitskräfte könnten sich auf die Vermittlung spezialisieren. Neustart ist vor allem die Ungleichbehandlung ein Dorn im Auge. "Die Haft wegen Verwaltungsstrafen zieht einen Rattenschwanz an Problemen nach sich, die nicht nötig sind", sagt Bruckdorfer.

Die Häftlinge verlieren oft ihren Job. Für Familien, die ohnehin so wenig Einkommen haben, dass sie nicht einmal eine Verwaltungsstrafe bezahlen können, verschärft das die finanzielle Notlage. Der Sozialdienst wäre ein kleinerer Einschnitt ins Leben. "Die sozialen Leistungen könnte man nach der Arbeit erledigen, was den Job nicht in Gefahr bringt. Anstatt in Form von gemeinnütziger Arbeit Leistung zu erbringen, kostet der Häftling den Staat aber sogar noch Geld", sagt Bruckdorfer.

Einziges Problem ist eben, dass die gesetzliche Grundlage fehlt.