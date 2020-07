115 Neuinfektionen in Österreich

Mit Stand Donnerstag um 10 Uhr sind in Österreich bisher 19.270 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Vergleich zu Mittwoch sind 115 Neuinfektionen hinzugekommen. Die Steigerung verläuft in Österreich also weiterhin linear.

Aktuell befinden sich 94 Personen im Krankenhaus in Behandlung, elf davon auf der Intensivstation. Die Zahl der intensivmedizinischen Behandlungen ist in den letzten Tagen ebenfalls gestiegen.

Die größten Steigerungen gab es erneut in Oberösterreich mit 37 Neuinfektionen. Dahinter Wien mit 31 und Niederösterreich mit 27 Neuinfizierten.