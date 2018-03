Österreich: So sicher wie in den 70er-Jahren

Auch bei den Sexualdelikten gibt es kaum Ausreißer nach oben: Die Zahl jener, bei denen Gewalt angewendet wird, ist seit Jahren zumindest konstant. Gestiegen sind allerdings Belästigungen – dabei spielen Asylwerber vor allem aus Afghanistan eine Rolle. Das sollte man nicht unter den Teppich kehren. Die große Ausländer kriminalität, die der Boulevard ständig zu kreieren versucht, die findet man in der Bilanz nicht. Von 33.000 Gewaltdelikten etwa wurden 5100 von Ausländern an Inländern verübt. Dem gegenüber stehen rund 4000 in der Gegenrichtung. Jeder Fall ist einer zu viel, aber das ist kein Grund, in Panik zu geraten.

Die sogenannte Ausländerkriminalität, das wissen Experten längst, spielt sich vor allem innerhalb der Ethnien ab. Und dass die Zahl an straffälligen Ausländern in der Bilanz so exorbitant hoch ist, liegt auch daran, dass noch immer viele ausländische Banden nach Österreich kommen. Vor allem bei Tätern aus Georgien gibt es derzeit massive Probleme, wie Franz Lang, Chef des Bundeskriminalamtes, bestätigte. So ist es dort kein Problem seine Identität zu wechseln, um unter neuem Namen weiterzuplündern.