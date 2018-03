„Ölbaron“ äußerte Angst vor Piraten: Frau überwies 4000 Euro

Betrug. Neu und äußerst ungewöhnlich ist eine Betrugsmasche, der eine Klagenfurterin zum Opfer gefallen ist. Sie überwies einem Mann Geld, weil dieser behauptete, er könnte Piraten zum Opfer fallen.

Anfang März bekam die 56-jährige Klagenfurterin von einem ihr unbekannten Mann eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. Nachdem sie diese annahm, schrieb ihr der Unbekannte, dass er ein „Ölbaron“ sei, derzeit eine Schiffsreise im Mittelmeer unternehme und 750.000 Dollar Bargeld bei sich führe.

Nachdem er sich dem Kapitän des Kreuzfahrtschiffes anvertraut habe, hätte dieser ihn gewarnt, da es derzeit im Mittelmeer nur so von Piraten wimmle. Und deswegen habe der Kapitän ihm in den ausführlichen Gesprächen auch angeraten, das Bargeld vor dem nächsten Hafen von Bord und somit vor den Kriminellen in Sicherheit zu bringen.