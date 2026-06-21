Zwillinge maturierten mit Auszeichnung, nun wollen sie Ärztinnen werden

Sie sind 18 Jahre jung, Zwillinge und in jeder Hinsicht Vorbilder. Hannah und Leni Mangold haben die Matura am Gymnasium Schärding mit Auszeichnung absolviert.

Nun möchten die beiden in Innsbruck Medizin studieren, obwohl sie sprachlich so begabt sind. Hannah gewann kürzlich den Bundeswettbewerb in Spanisch, Leni ist im Landeswettbewerb im Spanisch-Englisch-Switch-Wettbewerb Zweite geworden.

Die beiden sind bescheiden, erst auf Nachfrage sagen sie, dass sie in den Zeugnissen nur Sehr gut haben. Warum? „Weil wir viel dafür tun. Ja, ehrgeizig sind wir schon“, geben sie zu. Um 6.15 Uhr geht es jeden Tag von zu Hause in Maierhof, einer Ortschaft von St. Aegidi, weg ins Gymnasium der Bezirkshauptstadt Schärding. Nachmittags kommen sie wieder nach Hause, oft wird dann bis 22 Uhr gelernt.

Samstags ist lernfrei, denn da geht es zur protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Wels. „Der Glaube ist uns wichtig“, bekennen sie. „Gott soll uns führen.“

Das Interesse an der Medizin ist kein Zufall, arbeiten doch beide Eltern als Pfleger auf Intensivstationen. Der Papa am Krankenhaus Ried im Innkreis, die Mama in Wels. Im Studium wollen sie weniger Leistungsdruck, sie möchten mehr reisen und soziale Kontakte pflegen.

Soziale Medien nutzen sie kaum. Kleidung wird zu 70 Prozent online bestellt, vor allem secondhand. Der Schutz der Erde ist wichtig und von der Bibel aufgetragen, aber alles nur dem Klimawandel unterzuordnen, sei übertrieben. Wenn sie Informationen beziehen, dann online aus dem Internet.