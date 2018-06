Zweite Liga garantiert heiße Derbys

Was die Trainingszeiten betrifft, werde auf die Schule Rücksicht genommen. „Wir haben schon immer zeitig in der Früh trainiert, damit die Burschen pünktlich in die Schule kommen. Neben dem Fußballspiel ist es noch immer das Wichtigste, dass die schulische Ausbildung abgeschlossen wird“, zeigt der Erfolgstrainer Verständnis.

Im Großen und Ganzen werde das Gerüst der Aufstiegsmannschaft beibehalten. Mit Thomas Piermayr und Michael Lageder gebe es zwei Ausreißer, die schon 26 und 27 Jahre alt sind. Valentin Grubeck und Elvir Huskic vertreten die Jahrgänge 1995 und 1996. Es gibt aber auch Spieler, die zwischen 1997 und 2001 geboren sind.

„In Kooperation mit der Akademie werden wir versuchen, einen guten Pool an Spielern für die nächsten Schritte zusammenzustellen“, sagt Brunmayr.

In der vergangenen Saison kamen bereits einige LASK Juniors, wie Nemanja Celic, Inpyo Oh und David Bumberger zu Einwechslungen in der Kampfmannschaft. „Sie werden auch in der kommenden Saison im Fokus stehen und den nächsten Schritt machen. Vielleicht können sie bei den Profis mittrainieren und dann bei den Juniors Spielpraxis sammeln“, sagt der Coach.